Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя на период новогодних праздников
Мир
Франция передала Украине сломанные САУ Caesar
Происшествия
Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Мир
На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
Эксперт предрек подорожание нефти марки Brent выше $100 за баррель
Мир
Зеленский по требованию ЕС подписал закон о защите нацменьшинств
Общество
На Северном Кавказе задержан готовивший теракт мигрант с Украины
Мир
Прощание с Пеле продлится сутки
Мир
В ЛНР сообщили о потерях Киевом офицеров на участке Сватово — Кременная
Общество
Мишустин исполнил мечту 10-летнего спортсмена из Краснодарского края
Происшествия
В Перми дотла сгорел ретропоезд

Экс-президент Польши Квасьневский: мир оказался на грани третьей мировой войны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса» и стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет польское издание Polsat News.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — отметил политик в интервью газете.

Как считает Квасьневский, другими факторами разрушения прежнего миропорядка оказались избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем.

Также, по мнению бывшего президента Польши, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный.

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование в мире.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 8 декабря, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022