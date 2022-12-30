Экс-президент Польши Квасьневский: мир оказался на грани третьей мировой войны

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса» и стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет польское издание Polsat News.

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — отметил политик в интервью газете.

Как считает Квасьневский, другими факторами разрушения прежнего миропорядка оказались избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем.

Также, по мнению бывшего президента Польши, любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный.

Ранее, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. Он отметил, что действия стран коллективного Запада и президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование в мире.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 8 декабря, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.