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В ЛНР сообщили об отправке Киевом иностранных наемников под Артемовск и Соледар

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В районе Артемовска (украинское название Бахмут) и Соледара отмечается работа иностранных наемников. Об этом рассказал в пятницу, 30 декабря, офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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«В противовес нашим наступающим порядкам, украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сообщил Марочко.

Он отметил также, что группы наемников хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer и вооружены оружием НАТО.

«В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском», — добавил он.

До этого, 26 декабря, офицер Марочко сообщал, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске. Он отмечал, что в районе лишь этого населенного пункта боевики теряют около 500 человек ежедневно.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.

23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится к сдаче Артемовска. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому утверждают, что город для них якобы не имеет значения.

Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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