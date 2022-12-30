Бывший игрок «Зенита» Стрепетов назвал Пеле вершиной футбола

Трехкратный чемпион мира по Футболу Пеле был величайшим футболистом и человеком. Такое мнение выразил «Известиям» в четверг, 29 декабря, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов.

«Величайший футболист, человек. Для всех поколений он — номер один. Марадона, Меси, Роналду... Можно назвать десятки выдающихся футболистов, а он — вершина футбола», — сказал Стрепетов.

Экс-футболист поставил бразильца в один ряд с другими выдающимися деятелями культуры и искусства, которые вошли в историю и стали известны практически каждому. Своей игрой Пеле доставлял удовольствие всему миру, подчеркнул Стрепетов.

Легенда футбола умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира несколько лет боролся с онкологией. В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, после чего врачи давали благоприятный прогноз.

Но в конце ноября 2022 года футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Проведенная в последние месяцы химиотерапия не принесла результатов.

21 декабря стало известно об ухудшении состояния здоровья Пеле — наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.