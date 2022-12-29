Реклама
Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» Варшавер назвал уходом эпохи смерть Артемьева
Мир
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
Общество
Захарова назвала музыку Артемьева гениальной и дарящей надежду
Армия
«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»
Политика
Путин назначил послом в Ливии Айдара Аганина
Общество
Звездопад можно будет наблюдать в Подмосковье в ночь на 4 января
Мир
Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине
Экономика
Аналитик рассказала о стагнации в экономике Европы
Экономика
Правительство РФ продлило запрет на въезд фур из ЕС на полгода
Происшествия
Пассажиров самолета Москва – Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту
Мир
В Ватикане сообщили о тяжелом состоянии здоровья Бенедикта XVI
Армия
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине

Директор «Ленкома» Варшавер назвал уходом эпохи смерть Артемьева

Варшавер: с уходом из жизни Артемьева Россию покинула великая эпоха
0
Фото: из личного архива Эдуарда Артемьева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев был великим человеком, с его уходом Россию покинула великая эпоха. Об этом 29 декабря рассказал Пятому каналу заслуженный деятель искусств РФ, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, он не был знаком с Артемьевым лично, но всегда уважал его и ценил. Безусловно, Россию покинула великая эпоха с уходом композитора, отметил он.

«Я знаю, что это замечательный композитор, прелестный совершенно. Крайне жалко, что такие, как он, уходят из жизни», — поделился он чувствами.

Варшавер выразил сожаление, что на смену таким великим деятелям приходит мало таких же.

Также в четверг народная артистка России Лариса Долина рассказала «Известиям», что музыка Артемьева занимает в ее жизни, душе и творчестве особое место. Во время записи песни «Запретная любовь» его авторства у нее «слезы градом лились», подчеркнула певица.

Как подчеркнул народный артист РФ, режиссер и актер Владимир Машков, музыка Артемьева не была составляющей фильма или спектакля. По словам актера, она сама становилась центром притяжения эмоций и чувств зрителя.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. У пациента было обнаружено 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.

Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022