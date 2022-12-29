Директор «Ленкома» Варшавер назвал уходом эпохи смерть Артемьева

Советский и российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев был великим человеком, с его уходом Россию покинула великая эпоха. Об этом 29 декабря рассказал Пятому каналу заслуженный деятель искусств РФ, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, он не был знаком с Артемьевым лично, но всегда уважал его и ценил. Безусловно, Россию покинула великая эпоха с уходом композитора, отметил он.

«Я знаю, что это замечательный композитор, прелестный совершенно. Крайне жалко, что такие, как он, уходят из жизни», — поделился он чувствами.

Варшавер выразил сожаление, что на смену таким великим деятелям приходит мало таких же.

Также в четверг народная артистка России Лариса Долина рассказала «Известиям», что музыка Артемьева занимает в ее жизни, душе и творчестве особое место. Во время записи песни «Запретная любовь» его авторства у нее «слезы градом лились», подчеркнула певица.

Как подчеркнул народный артист РФ, режиссер и актер Владимир Машков, музыка Артемьева не была составляющей фильма или спектакля. По словам актера, она сама становилась центром притяжения эмоций и чувств зрителя.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. У пациента было обнаружено 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.

Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».