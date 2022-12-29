Селин рассказал о встрече с Артемьевым во время работы над фильмом «Тихая застава»

Заслуженный артист РФ, советский и российский актер театра, кино и дубляжа Сергей Селин в беседе с «Известиями» выразил сожаление в связи с кончиной Эдуарда Артемьева и назвал его великим композитором.

Актер отметил, что был знаком с Артемьевым и пересекался с ним в работе над фильмом «Тихая застава», к которому композитор писал музыку, а Селин играл главную роль.

Также он отдельно выделил композицию Артемьева для фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Селин также рассказал об особенностях работы композитора.

«Он такой до мозга костей композитор, художник, и поэтому он в работе мало разговаривал, делал, слышал и слушал, потом всё это выливалось в ноты», — сказал Селин, добавив, что считает Артемьева великим композитором.

По словам актера, композитора не стало, но его музыка будет звучать еще долго и радовать человеческие души и сердца.

Ранее в этот день народная артистка России Лариса Долина рассказала «Известиям», что познакомилась с композитором при волнующих и интригующих обстоятельствах, когда ей предложили спеть саундтрек в кинофильму «Сибирский цирюльник». Певица подчеркнула, что музыка Артемьева занимает в ее жизни, душе и творчестве особое место. Она также призналась, что во время записи этой песни у нее «слезы градом лились».

В свою очередь режиссер Карен Шахназаров заявил, что смерть Артемьева — это огромная утрата для российской культуры. Самого композитора режиссер назвал изумительным, удивительным и невероятно талантливым человеком.

О смерти Артемьева 29 декабря сообщил его сын. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».