Пассажиров самолета Москва – Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту

Экипаж самолета Москва – Калининград эвакуировал пассажиров рейса U6–167 из-за возгорания на борту во время руления. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Люди экстренно покинули салон самолета по надувному трапу прямо на взлетно-посадочной полосе. Причиной эвакуации, по предварительным данным, стала детонация пауэрбанка в салоне.

«Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считаные секунды», — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что самолет следовал из московского аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия проводится расследование.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Минеральных Вод в Самару, сел в самарском аэропорту Курумоч из-за отказа генератора. Инцидент произошел днем 28 декабря.