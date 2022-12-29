Самолет из Минеральных Вод сел в Самаре с отказом генератора

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Минеральных вод в Самару, сел в самарском аэропорту Курумоч с отказом генератора. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет Волга Ньюс со ссылкой на Aviaincident.

Инцидент произошел в среду, 28 декабря. В 14:09 экипаж воздушного судна А-320 доложил о проблемах с электрикой.

Лайнер благополучно совершил посадку в 14:22, отмечает НИА «Самара».

14 декабря пилоту самолета авиакомпании «Победа», который летел из Махачкалы в Санкт-Петербург, стало плохо в небе. В результате воздушное судно вернулось в пункт отправления, после посадки мужчину госпитализировали. Лайнер прибыл в Санкт-Петербург с семичасовой задержкой.