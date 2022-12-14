Пилоту летевшего из Махачкалы в Петербург самолета стало плохо в небе
Пилоту самолета авиакомпании «Победа», который летел из Махачкалы в Санкт-Петербург, стало плохо в небе. Об этом пишет в среду, 14 декабря, газета «Петербургский дневник».
По имеющейся информации, плохо себя почувствовал второй пилот. В результате воздушное судно вернулось в пункт отправления.
Как сообщает 78.ru, после посадки мужчину госпитализировали. Лайнер прибыл в Санкт-Петербург с семичасовой задержкой, во второй раз самолетом управлял другой экипаж.
Ранее, 18 сентября, пассажирский самолет авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), выполнявший рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку после того, как командиру воздушного судна стало плохо. После приземления на запасной аэропорт в городе Омске пилот скончался.