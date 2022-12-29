Билан назвал доброй и честной музыку умершего композитора Артемьева

Заслуженный артист России Дима Билан заявил, что невероятно дорожит встречей с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался в четверг в возрасте 85 лет.

В беседе с «Известиями» 29 декабря артист рассказал, что в его репертуаре есть романс, который был написан специально для фильма «Герой».

«Это невероятное счастье, когда наша команда смогла получить одобрение от Эдуарда Николаевича. То, что он согласился написать саундтрек к этому фильму, — счастье невероятное. Я до сих пор поверить не могу, что эта встреча случилась в моей жизни. Я невероятно дорожу этим фактом», — подчеркнул Билан.

Музыкант отметил, во время встреч с композитором он всегда замечал добро, исходящее от Артемьева.

«Столько же добра в его музыке, а еще в ней честность и искренность. Просто слезы наворачиваются, когда слышишь эту музыку. Я невероятный поклонник Артемьева. Да что я — вся страна, весь мир. Эдуард Николаевич, огромное спасибо вам за этот романс, который был, за музыку, которая будет жить со мной всегда», — добавил Билан.

Воспоминаниями об умершем композиторе также поделилась его внучка Екатерина Артемьева. Она призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

О смерти Артемьева стало известно 29 декабря. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».