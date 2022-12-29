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В Британии перед Рождеством врач по ошибке разослал раковые диагнозы

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Приемная врача общей практики в английском Донкастере ошибочно разослала сотням пациентов сообщения о том, что у них якобы последняя стадия рака легких. Об этом 29 декабря сообщила газета The Times.

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«Врач попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз — агрессивный рак легких с метастазами», — цитирует издание текст сообщения, который пациенты разместили в соцсетях.

DS1500 — это тип формы, которая позволяет неизлечимо больным людям претендовать на пособия.

Спустя 22 минуты пациенты получили сообщение с «искренними извинениями», где говорилось, что текст сообщения должен был звучать так: «Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года». Однако, по данным издания, это ситуацию не исправило: людей, которые на самом деле живут в ожидании своего диагноза, данный инцидент шокировал и довел до слез.

Ранее, в 2021 году, сообщалось, что американская актриса Таня Робертс умерла спустя день после преждевременных сообщений о ее смерти. Зрителю она прежде всего известна по фильму «Вид на убийство» (1985), в котором она сыграла девушку агента Джеймса Бонда, чью роль на экране воплотил Роджер Мур.

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