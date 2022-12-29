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Сюжет:

WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ

WSJ: экспорт российской сырой нефти сократился на 22% в декабре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Объем экспорта сырой нефти из России по морю сократился в декабре на 22%. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) в среду, 28 декабря, со ссылкой на данные компании Kpler, которая занимается сбором данных о сырьевых товарах.

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Исходя из этих данных, в текущем месяце объем экспорта сырой нефти из РФ морским путем снизился по сравнению со средним показателем за первые 11 месяцев 2022 года.

Отмечается, что в декабре Россия каждый день отгружала около 2,5 млн баррелей сырой нефти по морю. Этот показатель, по словам авторов материала, ниже, чем в предыдущие месяцы, поскольку в начале декабря вступило в силу ценовое ограничение в $60 за баррель, а Европейский союз (ЕС) запретил большую часть импорта.

Добавляется, что российскую нефть продолжают покупать Индия, Китай, Турция и Болгария, которая освобождена от санкций ЕС.

Аналитик Kpler Мэтт Смит, чьи слова приводит издание, заметил также, что снижение экспорта может быть связано и с плохими погодными условиями, а также снижением спроса на нефть в КНР.

«Зимняя погода также повлияла на отгрузки российской нефти в этом месяце, более низкие показатели экспорта могут быть связаны со слабым спросом в Китае и ненастной погодой», — сказал Смит.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. Согласно указу, запрещено экспортировать нефть из РФ странам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ.

Двумя днями ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Ряд государств решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Президент РФ 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоносителей ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция.

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