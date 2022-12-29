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После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Приморский океанариум, в котором массово гибли животные, сменил директора. Теперь пост заняла бывшая замглавы учреждения Ольга Шевченко, о чем стало известно 28 декабря, когда ее представили коллегам в новом статусе.

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Сообщение о смене руководства в Приморском океанариуме появилось ранее в соцсетях. Теперь факт подтвердили в пресс-службе океанариума.

«Совершенно верно. Было представление коллективу», — ответили там «РИА Новости», назвав назначение Шевченко первым шагом на пути полной смены руководства.

Перемены в менеджменте океанариума связаны с избранием нового главы расположенного во Владивостоке Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, которому океанариум принадлежит. Имя нового директора Приморского океанариума на сайте Дальневосточного отделения академии наук пока не указано. Там стоит имя Александра Зайцева, который руководил океанариумом во время скандалов из-за гибели и болезней животных.

Летом в соцсетях распространилась информация о том, что в Приморском океанариуме болеют животные, правила их содержания нарушены, они едят куски гидроизоляции бассейнов, а белуху вовсе тошнит темной жидкостью.

При этом животных заставляют развлекать посетителей, выполнять трюки даже травмированными, как это было с окровавленными дельфином.

Тогда на запрос «РИА Новости» о заболеваниях животных в океанариуме ответили опровержением подобных утверждений. Однако позже сообщили, что афалина Вася больна золотистым стафилококком, лечить который не нужно, так как другие животные не заразились.

В октябре Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку после гибели дельфина по кличке Сэм, которая всё еще продолжается. Сотрудник учреждения тогда заявил, что «произошедшее было совершенно внезапным».

В ноябре в океанариуме за несколько дней погибла первая родившаяся в неволе акула-зебра и четыре ската. В экспертном заключении научного руководителя ННЦМБ ДВО РАН, академика РАН Андрея Адрианова говорится, что гибель скатов не связана с какими-либо техногенными факторами.

Согласно информации СУ СК РФ по Приморскому краю, администрации океанариума было известно о нарушениях в работе жизнеобеспечения и несоответствии качества воды требованиям регламентов.

Тем не менее, никаких мер к улучшению условий не было принято, в результате чего некоторые морские животные погибли. Причиненный ущерб оценивается в более чем 3,8 млн рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о халатности сотрудников Приморского океанариума, повлекшей за собой гибель ряда животных.

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