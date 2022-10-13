Прокуратура проверит обстоятельства гибели дельфина в океанариуме Приморья

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку после гибели дельфина по кличке Сэм в Приморском океанариуме во Владивостоке. Об этом сообщил 13 октября представитель ведомства.

«С целью установления причины гибели морского млекопитающего инициирована проверка. Проведено патологическое обследование», — цитирует источник «РИА Новости».

В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По словам сотрудника океанариума, «произошедшее было совершенно внезапным», незамедлительно были привлечены представители природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов.

Для проведения судебной ветеринарной экспертизы труп дельфина был доставлен в Центр диагностики болезней животных, расположенный в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура по факту гибели млекопитающего также проводит проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее, 17 августа, в соцсетях Владивостока появилось видео с выступлением в океанариуме окровавленного дельфина с ссадинами на боках. Видео с травмированным животным опубликовали местные жители. Более того, по словам людей, у еще одного животного там был выявлен стафилококк.

Жестокое обращение с животными также зафиксировали 11 мая в Анапе. Там полицейские начали проверку после информации о том, что на одном из пляжей пара якобы жарила шашлык из дельфина.