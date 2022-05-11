МВД проверит информацию о шашлыке из дельфина на пляже Анапы

Полицейские начали проверку информации о том, что на одном из пляжей Анапы в Краснодарском крае пара якобы жарила шашлык из дельфина. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

В распоряжении «Известий» оказался снимок с места предполагаемого ЧП. На нем изображена лежащая на берегу туша морского животного. Видно, что от туши отрезана некоторая часть.

В Сети местные жители ранее рассказали, что правоохранители задержали пожилую пару, которая, по словам очевидцев, жарила шашлык из дельфина на берегу моря. Предположительно, задержанные были старше 60 лет, пишет Life.ru. Как отмечает телеканал «360», инцидент произошел на пляже 40 лет Победы.

Пользователи уточнили, что дельфина выбросило на берег 10 мая, чем воспользовались двое бездомных, пишет REGNUM.