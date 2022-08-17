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Окровавленного дельфина заставили выступать в океанариуме Владивостока

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Фото: соцсети
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В дельфинарии Владивостока выступал окровавленный дельфин с ссадинами на боках. Видео с травмированным животным опубликовали местные жители в социальных сетях.

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Точных указаний на то, в дельфинарии какого города записан ролик, нет, однако в социальных сетях люди утверждают, что видео снято в начале августа в Приморье. Более того, по словам местных, у одного из животных выявлен стафилококк.

16 августа в Сети появилось сообщение от зоозащитницы Нины из Приморского края. Девушка рассказала, что ей передали фото и видео, на котором запечатлен травмированный дельфин Афалина.

«Мне сообщили, что на фото и видео, сделанными посетителями примерно 6 августа 2022 года, запечатлены две дрессировщицы и три дельфина Афалина (Вася, у которого выявлен опасный для людей стафилококк MRSA, Сэм и Эм) во время «демонстрации навыков морских млекопитающих» — такая формулировка указана на официальном сайте Владивостокского приморского океанариума», — рассказала зоозащитница.

Жестокое обращение с животными также зафиксировали 11 мая в Анапе. Там полицейские начали проверку после информации о том, что на одном из пляжей пара якобы жарила шашлык из дельфина.

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