В Приморском океанариуме умерли первая родившаяся в неволе в России акула-зебра и три ската
В Приморском океанариуме начали гибнуть животные. Зафиксирована смерть первой родившейся в неволе акулы-зебры, сообщает пресс-служба учреждения, передает телеканал «Известия». Детеныш рыбы родился в океанариуме в 2018 году. На этой неделе стало известно о гибели еще трех скатов. По данным СМИ, в океанариуме проводятся служебные расследования. Администрация пытается выяснить причины произошедшего. Беседы проводят с ответственными за условия содержания животных.
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