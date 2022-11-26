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Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в Приморском океанариуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о халатности сотрудников Приморского океанариума, повлекшей за собой гибель ряда животных. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Приморскому краю В.В. Фомину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных на данный момент обстоятельствах», — говорится в публикации на сайте СКР.

Ранее в этот день сообщалось, что в научно-образовательном комплексе «Приморский океанариум» погибла первая родившаяся в неволе акула-зебра. Кроме того, на этой неделе стало известно о гибели еще трех скатов. В океанариуме проводятся служебные расследования. Администрация пытается выяснить причины произошедшего. Беседы проводят с ответственными за условия содержания животных.

По факту смерти гидробионтов на территории океанариума будет дана правовая оценка.

Согласно информации СУ СК РФ по Приморскому краю, администрации океанариума было известно о нарушениях в работе жизнеобеспечения и несоответствии качества воды требованиям регламентов. Тем не менее, никаких мер к улучшению условий не было принято, в результате чего некоторые морские животные погибли. Причиненный ущерб оценивается в более чем 3,8 млн рублей.

До этого, 13 октября, амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку после гибели дельфина по кличке Сэм в Приморском океанариуме. По словам сотрудника океанариума, «произошедшее было совершенно внезапным». К разбирательствам привлекли представителей природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов.

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