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Путин продлил господдержку небольших книжных магазинов до конца 2024 года

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marijan Murat
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Президент России Владимир Путин в среду, 28 декабря, подписал закон, продлевающий возможность получения господдержки малому и среднему бизнесу, который продает детскую и учебную литературу. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Согласно закону о развитии малого и среднего предпринимательства в России, власти, в том числе органы местного самоуправления, могут предоставить финансовую, информационную, консультационную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере социального предпринимательства.

В частности, поддержку получат компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг, учебной, просветительской и справочной литературы для детей и юношества.

Такая мера способствует восстановлению и развитию отрасли, особенно в регионах, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины.

Ранее, 19 декабря, представители малого и среднего бизнеса получили возможность упрощенного доступа к мерам государственной поддержки.

Благодаря цифровому профилю значительно упростится процесс получения мер поддержки. Например, из анкеты на получение кредита будет исключено более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год. По его словам, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

27 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, заявил о том, что такая мера поддержки бизнеса России, как отмена плановых проверок, будет продлена на 2023 год. Он напомнил, что на данный момент плановые проверки прекращены для малого и среднего предпринимательства и для крупного бизнеса.

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