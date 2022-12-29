Аналитик назвал диалог глав МО Сирии и Турции путем к встрече их президентов

Возобновившийся после 12-летнего перерыва диалог глав минобороны Турции и Сирии прокладывает путь к встрече турецкого президента Реджепа Эрдогана и его сирийского коллеги Башара Асада. Таким мнением поделился ливанский специалист по сирийско-турецким отношениям Нидаль Саби в среду, 28 декабря.

Он отметил, что такое развитие событий стало возможным благодаря усилиям России и президента страны Владимира Путина.

«Понятно, что определенные противоречия сохраняются между Дамаском и Анкарой, но главное, что они готовы двигаться вперед и их преодолевать. Произошел сдвиг в балансе сил, который позитивно отразится на общей региональной обстановке», — рассказал аналитик в интервью агентству ТАСС.

Саби пояснил, что нормализация отношений между странами обусловлена предвыборными соображениями правящей партии в Анкаре и экономической ситуацией в Турции.

«Не менее важна экономическая составляющая, которая связана с растущими потерями Турции из-за присутствия на ее территории 3,6 млн сирийских беженцев, и решение этой острой проблемы без участия Дамаска не представляется возможным», — отметил эксперт.

Ранее в этот день в Москве прошли трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии. В российском Минобороны отметили, что были обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее, 15 декабря, Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать.

В ноябре спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии.