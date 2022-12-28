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Федерация бокса России готовит к открытию благотворительную елку в Серпухове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковном Серпухове проходят последние приготовления перед открытием благотворительной сказочной новогодней елки «Рождественская сказка Федерации бокса России». Для гостей мероприятия выступят лучшие артисты России и, конечно же, чемпионы мира по боксу, которые не только дадут мастер-классы, но и сыграют роль помощников Деда Мороза.

«Я вспоминаю себя маленького, мне хотелось чего-то такого сказочного, всегда хотелось подарков. Заказано 100 тыс. подарков для детей. Все, кто прибудет на елку, получит такой подарок», — рассказал чемпион мира по боксу по версии WBA Федор Чудинов.

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отметил, что ключевой задачей федерации в рамках этой елки стоит осчастливить детей.

Кроме того, не менее важной задачей является и приобщение детей к здоровому образу жизни, в том числе и спорту.

«Показываем праздник счастья, они (дети. — Ред.) знакомятся с боксом, там много элементов бокса. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира будут показывать мастер-классы. ‹...›Тут спортсмены сами участвуют как Дед Морозы», — добавил Кремлев.

Благотворительная елка пройдет в парк-отеле «Русский» с 30 декабря по 8 января 2023 года. Для гостей будет организован бесплатный трансфер до места проведения праздничных мероприятий из Серпухова.

Посетителей мероприятия будут ждать развлечения по мотивам русских народных сказок, аттракционы, зоны активного отдыха, представления, катания на лошадях, оленях и упряжках с хаски. Также для детей откроют каток и ледяные горки. Кроме того, юные гости смогут побывать в доме Деда Мороза и избушке Бабы-яги.

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