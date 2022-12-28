Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января

С 1 января 2023 года Германия возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF) НАТО, ее численность составляет 11,5 тыс. человек. Об этом сообщила в среду, 28 декабря, пресс-служба НАТО.

Отмечается что группа входит в состав Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.

«В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тыс. своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

В пресс-службе организации напомнили, что VJTF была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией и начало боевых действий на востоке Украины. В ответ на российскую военную операцию на Украине НАТО «в феврале 2022 года развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии».

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала эту меру НАТО необходимой для того, чтобы «защищать каждый дюйм своей территории».

В общей сложности в группировку входят девять стран НАТО (Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения).

Ранее в декабре сенатор Алексей Пушков указал на рискованность роли НАТО ситуации на Украине, высказавшись об утверждении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта. Столтенберг заявил до этого, что «задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить выход военных действий за ее пределы».

Как отметил сенатор, рискованность «этой игры» со стороны НАТО в том, что «ситуация крайне подвижна». Доказательством тому послужил инцидент со взрывом украинской ракеты на территории Польши. По его словам, такого рода инциденты способны «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых».

2 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. По его словам, подавляющее большинство целей атак украинских нацистов определяют западные хозяева киевского режима.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стала соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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