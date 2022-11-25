Захарова обвинила НАТО в соучастии в преступлениях киевского режима

НАТО стало соучастником преступлений киевского режима. Об этом 25 ноября написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала высокопоставленный дипломат.

Ранее в пятницу Столтенберг отметил, что в Восточной Европе НАТО значительно расширило производство боеприпасов и вооружений советских образцов, которые в дальнейшем поставляются Киеву.

Также Столтенберг напомнил, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми для Киева

Днем ранее Захарова отметила, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорят факты. Она обратила внимание, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Резников также выразил мнение, что вступление в НАТО «откроет новые горизонты» для Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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