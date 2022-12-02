Пушков указал на рискованность роли НАТО в конфликте на Украине

Сенатор Алексей Пушков 1 декабря высказался об утверждении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что «задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить выход военных действий за ее пределы».

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, рискованность «этой игры» со стороны НАТО в том, что «ситуация крайне подвижна». Доказательством тому послужил инцидент со взрывом украинской ракеты на территории Польши. По его словам, такого рода инциденты способны «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых».

Ранее этим же днем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. По его словам, подавляющее большинство целей атак украинских нацистов определяют западные хозяева киевского режима.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стала соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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