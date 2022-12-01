Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют <...> вы напрямую участвуете. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран», — сказал министр в ходе брифинга.

Он напомнил, что РФ на Украине наносит удары только по той инфраструктуре, которая направлена на убийство русского народа. Кроме того, по его словам, подавляющее большинство целей атак украинских нацистов определяют западные хозяева киевского режима.

В конце октября министр Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стало соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Днем ранее Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорят факты. Она обратила внимание, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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