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В МИД РФ указали на противостояние России и НАТО на Украине

Захарова: всё больше фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние РФ и НАТО
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Всё больше фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние России и НАТО. Об этом заявила в четверг, 24 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появляется всё больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины», — сказала она на брифинге.

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наращивание военного присутствия НАТО у западных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свидетельствует об освоении ими потенциального театра боевых действий. По его словам, альянс окончательно закрепил вектор, направленный против Белоруссии и России, и по собственной инициативе прервал с ними все контакты.

В тот же день президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО.

До этого, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ.

12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений».

Тогда же заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром.

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО вступают в прокси-войну с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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