СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»

Действия России и Китая в скором времени могут завершить «золотую эпоху американских санкций». Об этом в статье, опубликованной 27 декабря в журнале Foreign Affairs, написала директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

Она напомнила, что санкции продолжительное время были любимым дипломатическим оружием Белого дома, однако многие государства начали защищать свою экономику от таких мер.

«Способность Соединенных Штатов налагать санкции на другие страны проистекает из главенства американского доллара и степени контроля Белого дома над глобальными финансовыми каналами», — отметила автор статьи.

Она отметила, что на основании этого подсканционные страны ищут финансовые инструменты, снижающие преимущество Вашингтона.

Один из способов, с помощью которого страны стали устойчивыми к санкциям, — это двусторонние валютные свопы, которые позволяют им обходить доллар США. К примеру, в 2020 году Китай впервые рассчитывался более чем на половину своей торговли с Россией не в американской валюте.

Также государства ведут разработку незападных платежных систем.

Китайская альтернатива, известная как Трансграничная межбанковская платежная система, пока не может конкурировать со SWIFT, но само ее существование стало победой Москвы и Пекина, подчеркнула она.

Третьим инструментом, который противники США используют для ухода от санкций, является цифровая валюта. В этой области лидирует Китай. Около 300 миллионов китайцев уже используют цифровой юань в более чем 20 городах, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Цифровой юань защищен от санкций. У США нет возможности ограничить использование виртуальной монеты, выпущенной центральным банком другой страны, подчеркнула автор публикации.

Все это означает, что в течение десятилетия односторонние санкции США могут иметь незначительный эффект, заключила она.

Ранее, 13 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Ряд западных СМИ также отмечали, что западные санкции оказали незначительное влияние на экономику РФ.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.