Человека зажало в кабине опрокинувшегося автокрана в Санкт-Петербурге
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга опрокинулся автокран, один человек зажат в кабине. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«На территории промзоны при проведении разгрузочных работ произошло опрокидывание автокрана. Пострадал один человек, зажат в кабине крана. Подразделениями производится деблокация пострадавшего», — цитирует ТАСС текст сообщения.
На месте происшествия также работают полицейские и бригада скорой помощи.
Ранее, 19 декабря, 10 человек пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Все они являются рабочими, которые в момент происшествия занимались установкой строительных конструкций.