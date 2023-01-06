В обход не вышло: Казахстану придется поставлять нефть через РФ

Руководство Казахстана в минувшем году неоднократно высказывалось в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок своей нефти. Это было связано с геополитической обстановкой, а также проблемами вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому сейчас вывозится почти вся экспортная нефть республики. Однако, чтобы обеспечить новые пути поставок, потребуются многие годы и многомиллиардные вложения. Почему заменить КТК оказалось так сложно — в материале «Известий».

Новый путь

Труба КТК транспортирует нефть из Западного Казахстана через области и края российского юга к порту Новороссийск. Она начала строиться еще в 1990-е годы, а завершилась в 2001-м. Первоначальная мощность нефтепровода составляла 35 млн т, но в 2009 году было решено расширить ее почти вдвое, до 67 млн т в год.

В 2018 году соответствующие работы были завершены, а консорциум, состоящий из России, Казахстана и нескольких крупных нефтяных корпораций, уже на следующий год принял решение «расшить» узкие места и увеличить пропускную способность дополнительно. После окончания работ она должна составить 83 млн т в год, из которых 72 млн т будут приходиться именно на казахстанскую нефть.

Неприятности с КТК начались в 2022 году. В марте из-за шторма в порту Новороссийска были повреждены причалы, из-за чего отгрузка нефти на время прекратилась. В июне встала проблема разминирования акватории того же порта от бомб и мин времен Великой Отечественной войны. Спустя месяц транспортировка нефти по трубопроводу вновь прекратилась из-за решения Приморского райсуда Новороссийска, потребовавшего устранить выявленные Ространснадзором нарушения.

В обход не вышло Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Казахстане отреагировали на эти события намерениями искать альтернативные пути экспорта. Касым-Жомарт Токаев в июле дал поручение подумать над реализацией Транскаспийского маршрута через порты Азербайджана, а также увеличить пропускные возможности трубопроводов, которые идут с запада страны на восток, к границе с Китаем.

Осенью министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков также предложил диверсифицировать поставки черного золота из страны, правда, увязывал он это с общим увеличением добычи — примерно на 20 млн т в год в ближайшие пару лет. По его словам, Казахстан хотел бы сохранить КТК, а новые маршруты использовать для дополнительных объемов.

В октябре стало известно о росте поставок по альтернативным экспортным путям. Так, «Тенгизшевройл» отгрузил около тысячи тонн нефти по железной дороге в Финляндию. А Total E&P Dunga заявила о намерениях поставить около 200 тыс. т нефти в Баку, заполнив ею нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Во всех случаях речь шла о небольших объемах, не составляющих более 1% от общего экспорта Казахстана.

Помимо проблем на КТК, ситуация усугубилась геополитическими факторами, главным из которых стали санкции. ЕС ввел потолок цен на российскую нефть, ограничения также коснулись смесей с углеводородами из других стран.

В обход не вышло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ближе к концу года Россия запретила продавать свою нефть странам, которые установили режим санкций, за исключением специальных разрешений, выданных президентом. Всё это дополнительно обострило вопрос поставок иностранного сырья через российской провод в страны Европы.

Каким же образом Казахстан планирует обойти КТК? По большому счету существуют четыре способа: увеличить поставки по железной дороге через Россию, перевозить нефть в Азербайджан и дальше по трубопроводам БТД и Баку – Супса, больше отгружать на восток, в Китай, и на юг, в Иран. Первый вариант практически исключает по-настоящему крупные объемы — речь может идти максимум о нескольких сотнях тысяч тонн в год.

Транскаспийский путь

Сильная сторона идеи поставок через Азербайджан заключается в том, что для этого не требуются крупные инвестиции в строительство нефтепроводов. Сами же азербайджанские трубы хронически недогружены.

Так, нефтепровод БТД при пропускной мощности в 50 млн т в год поставлял в Турцию и страны Европы 26 млн т в 2021 году. В свою очередь Баку – Супса имел в своем распоряжении «лишних» 3 млн т. Вместе они могли бы компенсировать около половины экспорта по КТК.

В обход не вышло Фото: Global Look Press/Michael Runkel

Транскаспийский нефтяной маршрут обсуждался еще в 2000-е годы. Однако компании, разрабатывающие казахстанскую нефть, пришли к выводу, что это направление не особенно перспективно — лучше работать через Россию. Проект потерпел неудачу и потому, что Азербайджан не захотел смешивать свою нефть марки Azeri Light, которая стоит дороже, чем эталонная биржевая марка Brent, с более тяжелой (и более дешевой) казахстанской.

Никуда не делась и другая проблема. Крупных танкеров в Казахстане за последние несколько лет стало вдвое меньше: Казмортрансфлот продал три из шести своих судов. К тому же нефть еще нужно довести до порта Актау, что требует дополнительных капиталовложений. При этом поставлять напрямую с месторождений невероятно сложно. Каспий мелеет и, например, для отгрузок с Кашагана нужно проводить крайне дорогие (до нескольких миллиардов долларов) и длительные дноуглубительные работы.

Наконец, танкеры имеют низкую, измеряемую десятками лет, рентабельность, и вкладываться в строительство судов, которые способны ходить только по внутреннему Каспийскому морю (выйти в мировой океан не позволяют ограничения российской речной системы), мало кто захочет.

В обход не вышло Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Что касается строительства нефтепровода по дну Каспийского моря, то это вряд ли возможно хотя бы в силу неурегулированности статуса этого водоема (не говоря уже о расходах, из-за которых потерпел крушение проект Nabucco).

Довольный Китай

На данный момент существует возможность поставлять казахстанскую нефть по маршруту Атасу – Алашанькоу (Казахстан – Китай). Сейчас этот трубопровод наполовину (около 10 млн т) заполнен российской нефтью, оставшиеся мощности не используются. Это связано с тем, что иностранные компании, владеющие казахстанскими месторождениями, имеют свои нефтеперерабатывающее заводы в Европе, куда и направляется большая часть их продукции. Есть сомнения, что они готовы продавать свое сырье в Китай в значимых количествах.

Вторая трудность заключается в китайской географии: западные регионы КНР, с которыми граничит Казахстан, имеют свою нефтедобычу. Восточные и центральные области, где находится львиная доля промышленности и конечных потребителей, вполне довольны покупками нефти по морю.

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Кроме того, КНР активно увеличивает закупку нефти из России — не в последнюю очередь потому, что РФ предоставляет серьезные скидки. Казахстанской нефти в этих условиях конкурировать будет нелегко. Наконец, есть проблема тарифа, который на трубопроводе Атасу – Алашанькоу на 17% выше, чем на КТК.

Неожиданный Иран

Парадоксально, но Иран мог бы стать самым перспективным направлением поставок из Казахстана. Эта страна сама обладает гигантскими запасами нефти, однако есть нюанс.

Подавляющее большинство значимых месторождений в Иране расположено на юге страны, который отделен от севера труднопроходимыми горными цепями. Поэтому северная часть Ирана охотно бы покупала нефть у иностранцев — в обмен, например, на черное золото, поставляемое из иранских портов. Такая схема даже работала в «нулевые», но приказала долго жить из-за введенных против иранской нефтянки международных санкций.

Таким образом, Иран мог бы стать альтернативой для казахстанских экспортеров при условии, что будет достигнут прорыв по ядерной сделке. Но пока говорить о движении в этом направлении не приходится, так что и эти перспективы, скорее, на отдаленное будущее.

В обход не вышло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков