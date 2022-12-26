Товарищеская мощь: Путин отметил готовность СНГ сотрудничать при разногласиях

Несмотря на то что между участниками СНГ порой возникают разногласия, у стран есть готовность их решать . Об этом Владимир Путин заявил 26 декабря, открывая неформальный саммит Содружества в Санкт-Петербурге . Также он отметил углубление экономического сотрудничества: по итогам 2022 года товарооборот России со странами Содружества может достичь $100 млрд . Что обсуждалось в открытой части встречи глав стран в Северной столице и какие вопросы в нее не вошли — в материале «Известий».

Двухдневный визит

В Санкт-Петербург главы государств прилетели на два дня . При этом из-за перекрытия дорог для кортежей центр города почти полностью парализовало. Основным рабочим днем стал понедельник. Однако на 27 декабря у участников саммита запланирован рабочий завтрак , где их общение продолжится.

Раньше всех в Россию прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. 24 декабря он посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке , где встретился с белорусскими претендентами на полет на Международную космическую станцию на российском корабле. Речь идет о шести девушках. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Товарищеская мощь Александр Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

К слову, Путин и Лукашенко виделись совсем недавно: 19 декабря российский президент впервые за долгое время посетил Минск. Именно там президенты согласовали цены на газ и определили ориентиры дальнейшего военного сотрудничества.

Неформальный саммит СНГ прошел в президентской библиотеке , где каждого приехавшего лидера глава РФ встречал лично. Открытая часть продолжалась совсем недолго — около 10 минут . Выступить решили только Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чья страна председательствовала в СНГ в этом году.

Такая беседа в дружеском кругу, по словам Владимира Путина, подтверждает намерение стран и далее развивать сотрудничество. Подводя итоги работы Содружества, президент РФ сообщил, что в конце 2022 года товарооборот России со странами СНГ может достичь $100 млрд . При этом углубление взаимодействия в этом формате отвечает коренным интересам государств и повышению безопасности, добавил он.

Товарищеская мощь Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Увеличение товарооборота подтвердил и Касым-Жомарт Токаев. По его словам, за первые 10 месяцев этого года показатель между Казахстаном и странами СНГ увеличился на 11% . Для взаимовыгодного экономического обмена он призвал коллег по объединению устранять барьеры во взаимной торговле.

Рост товарооборота внутри СНГ продолжится и в следующем году , заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Частично эта тенденция связана с западными санкциями . На фоне внешнего давления Москва была вынуждена ввести параллельный импорт. По нему товары поставляются прежде всего из стран постсоветского пространства. Кроме того, российские предприятия всё активнее переориентируются на рынок СНГ .

Готовность к диалогу

Несмотря на углубляющееся сотрудничество, между участниками СНГ возникают разногласия , отметил Владимир Путин.

« Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — сказал российский лидер.

Товарищеская мощь Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене», — добавил глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил особую роль русского языка на постсоветском пространстве . «Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», — сказал он. Кроме того, Токаев напомнил, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться Год русского языка . Также под эгидой СНГ создадут международную организацию для его поддержки.

В заключение президент РФ поздравил лидеров и народы стран СНГ с наступающим Новым годом. «Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания» , — сказал он.

В последний раз неформальная встреча глав СНГ тоже проходила в Петербурге. 7 октября руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поздравили российского президента с юбилеем. В тот день ему исполнилось 70 лет.

Товарищеская мощь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына