Товарищеская мощь: Путин отметил готовность СНГ сотрудничать при разногласиях
Несмотря на то что между участниками СНГ порой возникают разногласия, у стран есть готовность их решать. Об этом Владимир Путин заявил 26 декабря, открывая неформальный саммит Содружества в Санкт-Петербурге. Также он отметил углубление экономического сотрудничества: по итогам 2022 года товарооборот России со странами Содружества может достичь $100 млрд. Что обсуждалось в открытой части встречи глав стран в Северной столице и какие вопросы в нее не вошли — в материале «Известий».
Двухдневный визит
В Санкт-Петербург главы государств прилетели на два дня. При этом из-за перекрытия дорог для кортежей центр города почти полностью парализовало. Основным рабочим днем стал понедельник. Однако на 27 декабря у участников саммита запланирован рабочий завтрак, где их общение продолжится.
Раньше всех в Россию прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. 24 декабря он посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, где встретился с белорусскими претендентами на полет на Международную космическую станцию на российском корабле. Речь идет о шести девушках. Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос, сообщается на сайте президента Белоруссии.
Александр Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
К слову, Путин и Лукашенко виделись совсем недавно: 19 декабря российский президент впервые за долгое время посетил Минск. Именно там президенты согласовали цены на газ и определили ориентиры дальнейшего военного сотрудничества.
Неформальный саммит СНГ прошел в президентской библиотеке, где каждого приехавшего лидера глава РФ встречал лично. Открытая часть продолжалась совсем недолго — около 10 минут. Выступить решили только Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чья страна председательствовала в СНГ в этом году.
Такая беседа в дружеском кругу, по словам Владимира Путина, подтверждает намерение стран и далее развивать сотрудничество. Подводя итоги работы Содружества, президент РФ сообщил, что в конце 2022 года товарооборот России со странами СНГ может достичь $100 млрд. При этом углубление взаимодействия в этом формате отвечает коренным интересам государств и повышению безопасности, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств
Увеличение товарооборота подтвердил и Касым-Жомарт Токаев. По его словам, за первые 10 месяцев этого года показатель между Казахстаном и странами СНГ увеличился на 11%. Для взаимовыгодного экономического обмена он призвал коллег по объединению устранять барьеры во взаимной торговле.
Рост товарооборота внутри СНГ продолжится и в следующем году, заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Частично эта тенденция связана с западными санкциями. На фоне внешнего давления Москва была вынуждена ввести параллельный импорт. По нему товары поставляются прежде всего из стран постсоветского пространства. Кроме того, российские предприятия всё активнее переориентируются на рынок СНГ.
Готовность к диалогу
Несмотря на углубляющееся сотрудничество, между участниками СНГ возникают разногласия, отметил Владимир Путин.
«Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств
«Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене», — добавил глава Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также отметил особую роль русского языка на постсоветском пространстве. «Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», — сказал он. Кроме того, Токаев напомнил, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться Год русского языка. Также под эгидой СНГ создадут международную организацию для его поддержки.
В заключение президент РФ поздравил лидеров и народы стран СНГ с наступающим Новым годом. «Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания», — сказал он.
В последний раз неформальная встреча глав СНГ тоже проходила в Петербурге. 7 октября руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поздравили российского президента с юбилеем. В тот день ему исполнилось 70 лет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Впрочем, не исключено, что за закрытыми дверями стороны обсудят наиболее проблематичные вопросы, которые сохраняются на постсоветском пространстве. В частности, речь идет об урегулировании карабахского конфликта или нормализации отношений между Киргизией и Таджикистаном, которые на протяжении многих лет не могут разрешить территориальные споры. Примечательно, что многие журналисты и эксперты пророчили проведение в Петербурге очередной трехсторонней встречи Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти предположения.