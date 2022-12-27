Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры
Мир
Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы
Мир
Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Экономика
Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря
Мир
Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
Общество
В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Мир
Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов
Сюжет:

Из комнаты Месси на чемпионате мира в Катаре сделают музей

0
Фото: thepeninsulaqatar.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комната аргентинского нападающего Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира по футболу, станет музеем, сообщает 27 декабря газета The Peninsula.

Инфантиново поведение: почему глава ФИФА хочет чаще проводить ЧМ
Попытки сократить цикл турнира до 2–3 лет упираются в негативную позицию Европы и Южной Америки

Комната под номером В201 будет переоборудована в музей в ближайшие недели. В комнате находятся две односпальные кровати, письменный стол, кресла, телевизор и серый диван с желтыми подушками.

Кроме того, на двери установлена плашка с надписью L. Messi и флаг Аргентины.

Сборная Аргентины 18 декабря в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, одолев сборную Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Позже в соцсетях он сообщил, что победу на чемпионате мира посвятил болельщикам и аргентинскому футболисту, чемпиону мира 1986 года Диего Марадоне.

Сборная Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации футбола. Французы — третьи в списке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022