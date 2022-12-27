Из комнаты Месси на чемпионате мира в Катаре сделают музей

Комната аргентинского нападающего Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира по футболу, станет музеем, сообщает 27 декабря газета The Peninsula.

Комната под номером В201 будет переоборудована в музей в ближайшие недели. В комнате находятся две односпальные кровати, письменный стол, кресла, телевизор и серый диван с желтыми подушками.

Кроме того, на двери установлена плашка с надписью L. Messi и флаг Аргентины.

Сборная Аргентины 18 декабря в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, одолев сборную Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Позже в соцсетях он сообщил, что победу на чемпионате мира посвятил болельщикам и аргентинскому футболисту, чемпиону мира 1986 года Диего Марадоне.

Сборная Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации футбола. Французы — третьи в списке.