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Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне

Капитан сборной Аргентины Месси заявил, что посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst via www.im
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира по футболу в Катаре болельщикам и Диего Марадоне. Об этом во вторник, 20 декабря, спортсмен написал в соцсетях.

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
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«Этот кубок принадлежит Диего, который поддерживал нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, даже когда все шло не так, как мы хотели», — написал Месси, добавив, что посвящает победу и всем тем, кто не выиграл кубок на предыдущих чемпионатах мира.

По словам футболиста, победа стала возможной благодаря тренерскому штабу и «всем незаметным членам сборной», которые работали днями и ночами, чтобы облегчить спортсменам задачу.

Месси также поделился с подписчиками воспоминаниями о начале спортивной карьеры, отметив, что путь от «Грандоли», его первой детской команды, до чемпионата мира в Катаре занял почти 30 лет.

«Почти три десятилетия футбольный мяч дарил мне много радости и в то же время немного печали. Я всегда мечтал стать чемпионом мира и не хотел прекращать попытки, даже зная, что этого может никогда не произойти», — поделился он.

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти). Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.

20 декабря в стране было объявлено выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину.

Прежде Аргентина становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах.

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