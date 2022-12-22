Аргентина поднялась на второе место в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 22 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

С последнего обновления рейтинга аргентинцы поднялись с третьего места, потеснив Бельгию. Сборная Франции, которая вышла в финал чемпионата мира, также поднялась с четвертого места на третье.

Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии. Она занимает первую строчку с 31 марта.

Сборная России опустилась на 37-е место, располагаясь прежде четырьмя позициями выше.

18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Вторник, 20 декабря, в стране был объявлен выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину.

Аргентина ранее становилась чемпионом мира — в 1978 и 1986 годах.