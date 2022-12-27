Власти Великобритании запустили на ТВ рекламу по экономии энергии

Правительство Великобритании запустило 27 декабря рекламную кампанию на телевидении по экономии электроэнергии.

Реклама запущена на каналах эфирного ТВ и спутниковых британских каналах. Также ее можно увидеть в онлайн-изданиях. Длительность ролика составляет около 30 секунд. В нем британцев призывают снизить температуру отопления в домах, максимально экономить свет и понижать температурный режим при стирке.

«Это 30-секундная реклама — она занимает не так много времени, но его достаточно, чтобы сделать что-то, что поможет сэкономить вам деньги при оплате счетов за энергии. Каждый ваш поступок — это 30 секунд, потраченных с пользой, все они суммируются и помогают сэкономить вам деньги», — говорится в рекламе, которую опубликовала одна из площадок кампании кабмина — газета Express.

17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания начала общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии. Для этого население призвали отключать в домах отопительные приборы.

29 ноября телеканал Sky News сообщал, что две трети британцев беспокоятся о том, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за растущих цен на продукты. Отмечалось, что стоимость традиционного рождественского ужина в Британии на конец октября составляла £7,5 на одного человека и продолжает расти.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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