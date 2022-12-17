Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
Американский судья заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США
Мир
Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Спорт
Сборная Хорватии обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ-2022
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Греция попыталась перехватить боевые самолеты Турции над Эгейским морем
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Мир
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Политика
В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии
Сюжет:

В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии

Bloomberg: власти Британии призвали граждан экономить на работе отопительных котлов
0
Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания начала общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии. Для этого население призвали отключать в домах отопительные приборы. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 17 декабря.

Похитители Рождества: Европа готовится к торжествам в мрачном настроении
Британцы боятся, что не смогут позволить себе праздничный ужин

«Правительство премьер-министра Риши Сунака начало долгожданную общественную кампанию по энергосбережению в субботу, как раз в тот момент, когда в стране заканчивается неделя с низкими температурами, что вызвало резкий рост спроса на энергию», — сказано в материале.

Среди рекомендаций по энергосбережению — снижение температуры домашних обогревательных котлов и принятие мер по сокращению утечки тепла через окна и двери.

В Великобритании счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний год. Это произошло на фоне исторического для региона энергетического кризиса, усугубленного отказом от покупки топлива из РФ, передает «Газета.Ru».

Ранее, 2 декабря, газета The Independent написала, что британцы вынуждены переходить на корм для животных и разогрев еды свечами из-за роста цен. Отмечалось, что рост цен в Великобритании стал рекордным за последние 40 лет.

29 ноября телеканал Sky News сообщал, что две трети британцев беспокоятся о том, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за растущих цен на продукты. Отмечалось, что стоимость традиционного рождественского ужина в Британии на конец октября составляла £7,5 на одного человека и продолжает расти.

За два дня до этого издание Observer написало, что британским учителям приходится подрабатывать из-за слишком высоких цен, вызванных кризисом. Уточнялось, что дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло в Великобритании и других странах Евросоюза возникли в том числе на фоне антироссийских санкций и решения отказаться от энергоресурсов из РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022