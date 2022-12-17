В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии

Великобритания начала общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии. Для этого население призвали отключать в домах отопительные приборы. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 17 декабря.

«Правительство премьер-министра Риши Сунака начало долгожданную общественную кампанию по энергосбережению в субботу, как раз в тот момент, когда в стране заканчивается неделя с низкими температурами, что вызвало резкий рост спроса на энергию», — сказано в материале.

Среди рекомендаций по энергосбережению — снижение температуры домашних обогревательных котлов и принятие мер по сокращению утечки тепла через окна и двери.

В Великобритании счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний год. Это произошло на фоне исторического для региона энергетического кризиса, усугубленного отказом от покупки топлива из РФ, передает «Газета.Ru».

Ранее, 2 декабря, газета The Independent написала, что британцы вынуждены переходить на корм для животных и разогрев еды свечами из-за роста цен. Отмечалось, что рост цен в Великобритании стал рекордным за последние 40 лет.

29 ноября телеканал Sky News сообщал, что две трети британцев беспокоятся о том, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за растущих цен на продукты. Отмечалось, что стоимость традиционного рождественского ужина в Британии на конец октября составляла £7,5 на одного человека и продолжает расти.

За два дня до этого издание Observer написало, что британским учителям приходится подрабатывать из-за слишком высоких цен, вызванных кризисом. Уточнялось, что дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог.

Сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло в Великобритании и других странах Евросоюза возникли в том числе на фоне антироссийских санкций и решения отказаться от энергоресурсов из РФ.