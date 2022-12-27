Эксперт объяснил выгоду для экономики России при курсе 70–80 рублей за доллар

Россия продает ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки, объяснил «Известиям» 27 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Так эксперт прокомментировал заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что крепкий рубль «сыграл свою роль» и в ситуации со снижениями доходов компаний российской экономике более выгоден курс в диапазоне 70–80 рублей за $1. Об этом Белоусов рассказал ранее в этот день в эфире «Россия-24».

Островский напомнил, что с ноября по декабрь цены на нефть опустились с почти $100 до $75 за баррель марки Brent. Российская нефть продавалась с дисконтом и стоила ниже $60 за баррель.

В то же время, по его словам, опасения мировой рецессии, неопределенность из-за введенного механизма потолка цен на нефть из РФ, слабое восстановление спроса в Китае продолжают давить на нефтяные котировки.

«Всё это сказывается на нефтегазовых доходах страны и соответственно приводит к дефициту бюджета. Дело в том, что продаем мы ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Вот и получается, что чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки», — объяснил он.

Как отметил эксперт, в ноябре экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос до уровней апреля и составил 8,1 млн баррелей в сутки. При этом экспорт по трубопроводной системе за январь — ноябрь увеличился на 20%, а морем — на 25%.

«Эти данные наводят на мысли, что экспортеры смогли заработать солидную сумму денег, а в двадцатых числах каждого месяца происходят выплаты НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Ред.), что всегда влияет на курс рубля в сторону укрепления. <…> К 22 декабря рубль ослабили до 72,63 за $1. Это позволило экспортерам сдать выручку по привлекательному курсу и пополнить бюджет на большую сумму, чем если бы курс был на уровне в районе 62 рублей», — сказал Островский, добавив, что после начала конвертации курс рубля укрепился, доходя до 67,5 за $1.

В настоящее время $1 находится в районе 70 рублей.

«Возможно, пока этот уровень будет новой реальностью в ближайшее время», — предположил эксперт.

В то же время он отметил, что делать прогноз на длительные сроки почти нереально и следует наблюдать за развитием ситуации в мировой экономике и геополитике.

«В случае мировой рецессии, спрос на сырье резко замедлиться, что приведет к падению цен на нефть. В таком сценарии, а он, на наш взгляд, базовый, рубль может ослабнуть до 80–85 за доллар», — сказал Островский.

В то же время, по его словам, если мировую рецессию «сумеют отодвинуть на более поздние сроки, а Китай справится с полноценным открытием своей экономики», то стоимость нефти может стать выше $100 за баррель, что будет способствовать укреплению нацвалюты в диапазон 50–60 рублей за $1.

Ранее в этот день Банк России установил официальный курс доллара США на 28 декабря на уровне 69,9 рублей.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство, россиян.

Телеканал CBS 28 мая назвал рубль самой эффективной валютой в мире в этом году.