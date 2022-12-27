Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ясиноватой повреждено здание вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
На Украине признали законным требование к УПЦ указать принадлежность к РФ
Армия
Правительство России проверит расходование бюджетных средств на военные нужды
Мир
Politico сообщила о нарушении Зеленским ключевых требований ЕС
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Общество
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Общество
Мосгорсуд изъял у Арашуковых Bentley и легендарную «Чайку»
Общество
Синоптик предупредила об опасной погоде в Москве в последнюю неделю года

Эксперт объяснил выгоду для экономики России при курсе 70–80 рублей за доллар

Эксперт Островский: уровень в 70 рублей за $1 будет новой реальностью в ближайшее время
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия продает ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки, объяснил «Известиям» 27 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Прыг-скок: что делать с падением курса рубля
Специалисты рекомендуют не паниковать

Так эксперт прокомментировал заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что крепкий рубль «сыграл свою роль» и в ситуации со снижениями доходов компаний российской экономике более выгоден курс в диапазоне 70–80 рублей за $1. Об этом Белоусов рассказал ранее в этот день в эфире «Россия-24».

Островский напомнил, что с ноября по декабрь цены на нефть опустились с почти $100 до $75 за баррель марки Brent. Российская нефть продавалась с дисконтом и стоила ниже $60 за баррель.

В то же время, по его словам, опасения мировой рецессии, неопределенность из-за введенного механизма потолка цен на нефть из РФ, слабое восстановление спроса в Китае продолжают давить на нефтяные котировки.

«Всё это сказывается на нефтегазовых доходах страны и соответственно приводит к дефициту бюджета. Дело в том, что продаем мы ресурсы в основном за валюту, а экономике нужны рубли. Вот и получается, что чем слабее рубль, тем большую сумму в рублях получит бюджет при конвертации валютной выручки», — объяснил он.

Как отметил эксперт, в ноябре экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос до уровней апреля и составил 8,1 млн баррелей в сутки. При этом экспорт по трубопроводной системе за январь — ноябрь увеличился на 20%, а морем — на 25%.

«Эти данные наводят на мысли, что экспортеры смогли заработать солидную сумму денег, а в двадцатых числах каждого месяца происходят выплаты НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Ред.), что всегда влияет на курс рубля в сторону укрепления. <…> К 22 декабря рубль ослабили до 72,63 за $1. Это позволило экспортерам сдать выручку по привлекательному курсу и пополнить бюджет на большую сумму, чем если бы курс был на уровне в районе 62 рублей», — сказал Островский, добавив, что после начала конвертации курс рубля укрепился, доходя до 67,5 за $1.

В настоящее время $1 находится в районе 70 рублей.

«Возможно, пока этот уровень будет новой реальностью в ближайшее время», — предположил эксперт.

В то же время он отметил, что делать прогноз на длительные сроки почти нереально и следует наблюдать за развитием ситуации в мировой экономике и геополитике.

«В случае мировой рецессии, спрос на сырье резко замедлиться, что приведет к падению цен на нефть. В таком сценарии, а он, на наш взгляд, базовый, рубль может ослабнуть до 80–85 за доллар», — сказал Островский.

В то же время, по его словам, если мировую рецессию «сумеют отодвинуть на более поздние сроки, а Китай справится с полноценным открытием своей экономики», то стоимость нефти может стать выше $100 за баррель, что будет способствовать укреплению нацвалюты в диапазон 50–60 рублей за $1.

Ранее в этот день Банк России установил официальный курс доллара США на 28 декабря на уровне 69,9 рублей.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство, россиян.

Телеканал CBS 28 мая назвал рубль самой эффективной валютой в мире в этом году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022