В Москве возбудили дело по факту убийства девушки

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки на юге Москвы. Об этом сообщили 27 декабря в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по столице.

В ведомстве сообщили, что на теле убитой было обнаружено не менее четырех колото-резаных ранения.

Также уточняется, что на месте преступления продолжают работу следователи и криминалисты.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщил столичный СК в своем Telegram-канале.

Тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено ранее во вторник в квартире в одном из домов на Затонной улице.

По данным «Известий», убитую обнаружил ее отец. В расправе над девушкой подозревается ее сожитель.