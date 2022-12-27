В квартире в Москве обнаружили тело убитой девушки

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Она отметила, что тело найдено в квартире по улице Затонной. Девушка, как заявила Иванова в разговоре с «РИА Новости», 1999 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник информагентства в правоохранительных органах уточнил, что тело девушки на съемной квартире обнаружил ее отец.

19 декабря в коммунальной квартире на улице Берзарина на западе Москвы был обнаружен мумифицированный труп мужчины.