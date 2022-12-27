Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал 27 декабря Евросоюз (ЕС) главным провалом года, в особенности Германию. По его словам, Европа потеряла самостоятельность на международной арене.

«Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера — Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков», — рассказал он журналистам.

Вице-спикер указал, что Европа фактически утратила субъектность на международной арене как в сфере безопасности, так и в дипломатии. По мнению Косачева, США, стремясь сохранить господство, фактически «деевропеизировали» Европу.

23 декабря зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что США провоцируют Европу на экономически невыгодные действия для того, чтобы удержать доминирующую позицию в западном пространстве.

За день до этого Макрон заявил, что страны Евросоюза должны добиться большей независимости от США, в том числе в рамках НАТО. Комментируя мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона, французский лидер согласился, что Европа должна себя защищать.

7 декабря газета Global Times сообщила, что Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, в связи с чем у нее нарастает чувство страха. Издание также утверждает, что между США и ЕС усиливается стратегическое соперничество, негативно сказывающееся на европейской промышленности.

До этого, 28 сентября, газета China Daily отметила, что Европа движется к рецессии, к чему привела саморазрушительная политика ЕС, продиктованная США. В статье отмечалось, что странам ЕС следует начать действовать более независимо. В том случае, если этого не произойдет, рецессия станет неизбежной, произойдет еще большее замедление деловой активности в европейском регионе, а энергетические проблемы продолжат только нарастать, подчеркнули авторы материала.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавшей резкий рост цен на топливо и продукты.

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