Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, в связи с чем у нее нарастает чувство страха. Об этом 7 декабря написала китайская газета Global Times.

В материале отмечается, что современная международная обстановка демонстрирует подъем Востока и упадок Запада с дальнейшим переходом к многополярному миру.

«Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном», — приводятся в статье слова аналитика Суна Лучжэна.

Утверждается, что между США и ЕС усиливается стратегическое соперничество, негативно сказывающееся на европейской промышленности.

Как в октябре написал обозреватель Себастьен Бусуа для французского журнала Le Point, коллективному Западу пора признать, что мир всё больше разворачивается на Восток, становясь многополярным, а демократические ценности потеряли свою привлекательность. По его мнению, сотрудничество Москвы и Пекина составляет сильную конкуренцию гегемонии США.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня страны Азии играют очень большую роль в становлении многополярного мира и что они становятся локомотивом мировой экономики.

Ранее в сентябре газета China Daily отметила, что Европа движется к рецессии, к чему привела саморазрушительная политика ЕС, продиктованная США. В статье отмечалось, что странам Евросоюза следует начать действовать более независимо. В том случае, если этого не произойдет, рецессия станет неизбежной, произойдет еще большее замедление деловой активности в европейском регионе, а энергетические проблемы продолжат только нарастать, подчеркнули авторы материала.

В то же время издание Nya Dagbladet опубликовало документ о планах США по разрушению экономики ЕС за счет конфликта на Украине. При этом центральная роль в этом отводилась действующему правительству Германии, являющейся ведущей экономикой ЕС.

В странах Запада на фоне антироссийский санкций и решения снизить закупку энергоресурсов из РФ существенно выросли цены на газ, электроэнергию и продукты. Инфляция достигла беспрецедентных показателей для этих стран.