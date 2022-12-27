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Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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В Вашингтоне неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести «обезглавливающий удар» по Кремлю. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник, 27 декабря.

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По его словам, это означает угрозу физического устранения президента РФ Владимира Путина.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — заметил министр в беседе с ТАСС.

Он также указал на постоянно поступающие от западных стран конфронтационных сигналы в ядерной сфере, приведя в пример слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о возможности ядерного удара.

«Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс, без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе», — отметил министр.

Ранее во вторник Лавров заявил, что киевский режим пытается добиться лобового столкновения России и Североатлантического альянса посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине.

До этого, 10 декабря, генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. По его мнению, обеспечить мир в Европе может только сильная Украина, поэтому необходимо дальше поддерживать Киев и продолжать поставки оружия.

За день до этого Путин отмечал, что западные страны осознанно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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