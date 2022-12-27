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Лукашенко: Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над «i»

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Белоруссия и Россия окончательно расставили все точки над «i» на уровне глав государств, согласовав между собой многие взаимные вопросы. Дальнейшей работой займутся уже члены правительств обеих стран, сообщил 27 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. У них к нам уже не может быть вопросов. Мы решили всё, что они просили. Поэтому я вас благодарю», — заявил президент Белоруссии на встрече с президентом РФ.

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Лукашенко отметил, что его визит в Россию получился насыщенным: он побывал и в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Москве, и в Санкт-Петербурге. Причем в Северной столице ему удалось совместить рабочую программу с дружеским общением.

«Если кто-то, правильно вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над «i», — указал президент Белоруссии.

Он также добавил, что зимний Санкт-Петербург произвел на него потрясающее впечатление. Город «вычищен, выдраен и доведен до ума», в связи с чем у его работников коммунальных хозяйств есть чему поучиться коллегам из Минска.

Переговоры президентов Белоруссии и РФ проходили в Санкт-Петербурге на территории Русского музея в рамках неформальной двухдневной встречи глав государств СНГ.

В рамках данного саммита ранее 26 декабря Лукашенко также сделал прогноз на 2023 год, подчеркнув, что грядущий год окажется самым счастливым и удачным. Также он проинформировал, что 2023 год будет отмечаться как Год русского языка.

В этот же день российский президент указал на желание стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество. Кроме того, он обратил внимание на рост угроз и вызовов. По словам Путина, несмотря на то, что между странами СНГ бывают разногласия, отмечается готовность решать их сообща.

24 декабря стало известно, что Лукашенко во время визита в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина подарил главе «Роскосмоса» Юрию Борисову хлеб и сало. Он уточнил, что это любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Лукашенко ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов.

19 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

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