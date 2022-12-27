РФС перенес голосование о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК», — цитирует заявление газета «Спорт-Экпресс».

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

До этого, 23 декабря, исполком РФС также отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

АФК — главная футбольная организация в азиатском регионе и Австралии.

О возможности перейти в азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября. Как тогда отметил президент союза Александр Дюков, еще несколько месяцев назад это было преждевременно, но в настоящий момент эта та возможность, которую необходимо рассмотреть.

В конце октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию. В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.