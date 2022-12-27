Названы самые востребованные профессии 2022 года

Менеджеры по продажам оказались более востребованы в России, чем водители. Такой вывод сделали «Известия», опираясь на топ профессий 2022 года, передает телеканал «Известия». Также в десятку вошли врачи, инженеры, программисты, повара, упаковщики, слесари. В течение года работодатели были менее заинтересованы в курьерах, официантах и секретарях. В 2021 году самыми востребованными были водители.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.