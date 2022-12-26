На контроль СК РФ взято расследование смерти детей в Екатеринбурге

Ход и результаты расследования убийства троих детей в Екатеринбурге поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России (СК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 26 декабря.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проведенной следователями работе.

Как отмечается в публикации, на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников отдела криминалистики и отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России.

В настоящее время назначаются экспертизы. Причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, будут установлены в ходе следствия, говорится в публикации.

О трагедии стало известно ранее в понедельник. Сообщается, что убиты были мальчики 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка.

По данным «Известий», у женщины имеются психические проблемы, она утверждала, что в детей вселился дьявол.

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемой в убийстве проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»).

Следственный комитет показал кадры с места убийства трех детей, предварительно, их матерью в Екатеринбурге на улице Шевченко.