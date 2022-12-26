Опубликованы кадры с места убийства трех детей в Екатеринбурге

Следственный комитет показал 26 декабря кадры с места убийства трех детей, предварительно, их матерью в Екатеринбурге на улице Шевченко.

На кадрах видна работа следователей и криминалистов. Они осматривают место преступления и собирают необходимые материалы для дальнейшего расследования.

Из опубликованных кадров также можно сделать вывод, что квартира, где произошло убийство, не запущена. Она находится в хорошем состоянии с хорошим ремонтом.

О трагедии стало известно ранее в понедельник. Известно, что убиты были мальчики 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка.

По данным «Известий», у женщины имеются психические проблемы, она утверждала, что в детей вселился дьявол.

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемой в убийстве проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»).