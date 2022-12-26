В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после убийства троих детей

Возбуждено уголовное дело об убийстве троих детей в Екатеринбурге, сообщает 26 декабря региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Ранее источник «Известий» сообщил, что жительница Екатеринбурга убила троих детей. По его информации, у женщины имеются проблемы с психикой. Она говорила родственникам, что в детей вселился дьявол.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»).

В настоящее время на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа.

Как отметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство. По его словам, выясняются все обстоятельства произошедшего.