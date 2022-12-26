В Екатеринбурге женщина задушила троих детей

Жительница Екатеринбурга убила троих детей. Об этом 26 декабря сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По его информации, у женщины имеются проблемы с психикой. Она говорила родственникам, что в детей вселился дьявол.

Портал URA.RU уточняет, что женщина убила своих собственных детей. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на их телах.

Тела двух мальчиков в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячной девочки были обнаружены в квартире на улице Шевченко. Убийца задержана, на месте происшествия проводятся следственные действия.

Ранее, 13 декабря, в городе Артем в Приморском крае пенсионер самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сознался в убийстве своего сына. Трагедия произошла во время ссоры родственников.