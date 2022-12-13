В Приморье пенсионер явился в полицию с повинной после убийства сына
В городе Артем в Приморском крае пенсионер самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сознался в убийстве своего сына, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону во вторник, 13 декабря.
Трагедия произошла во время ссоры родственников.
«11 декабря 2022 года в квартире дома по улице Лазо в городе Артеме обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ран в области головы», — говорится на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — сказано в сообщении.
19 октября 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в Ленинградской области ранил ножом своего девятилетнего сына. На лестничной клетке правоохранителей встретила мать мальчика и рассказала, что мужчина ранил ребенка ножом и угрожает убить его.