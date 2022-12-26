Подозреваемую в убийстве троих детей в Екатеринбурге проверят на вменяемость
Подозреваемой в убийстве троих детей жительнице Екатеринбурга проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что экспертиза необходима «для установления психического состояния женщины в момент совершения преступления».
Он отметил, что подобного рода экспертизы всегда назначаются при расследовании уголовных дел об убийствах.
При этом источник не смог подтвердить информацию о том, что подозреваемая — мать убитых детей. Также он добавил, что личность отца погибших устанавливается.
Ранее в этот день «Известия» сообщали, что жительница Екатеринбурга убила троих детей — двух мальчиков и девочку. Родственникам она говорила, что в детей якобы вселились бесы. Перед тем как пойти на преступление, подозреваемая оставила записку отцу погибших.
На месте ЧП начала работу усиленная следственно-оперативная группа.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»).