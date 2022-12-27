В Бразилии обезвредили 40 кг взрывчатки в окрестностях столицы

Бразильская полиция обезвредила около 40 кг взрывчатых веществ, обнаруженных в лесной зоне недалеко от столицы страны. Об этом сообщает портал Globo в понедельник, 26 декабря.

Помимо взрывчатых веществ, сотрудники правоохранительных органов также обнаружили 13 бронежилетов. Сообщается, что саперы обезвредили взрывчатку и произвели контролируемый подрыв взрывоопасных материалов.

Ранее, 24 декабря, полиция бразильской столицы перехватила и обезвредила самодельное взрывное устройство на подъезде к аэропорту Бразилиа. О взрывчатке сообщил водитель грузовика, который ехал в аэропорт.

Позднее был задержан 54-летний сторонник действующего президента страны Жаира Болсонару. Мужчина признался в подготовке взрыва и подтвердил, что его намерения носили политический характер, сообщает Globo.

Он заявил, что хотел «устроить хаос» и надеялся, что власти объявят в стране военное положение, чтобы помешать инаугурации будущего президента Бразилии Лулы да Силвы.

В конце октября Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. По итогам подсчета голосов за него проголосовали более 59 млн человек.

Президент России Владимир Путин направил поздравления Луле да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».